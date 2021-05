Cittadinanza onoraria a Segre, Fiano (Pd): "Liliana è un dono"

(Agenzia Vista) Napoli, 21 maggio 2021 "Io faccio parte dei figli della Shoah. Mio padre e Liliana erano amici. Liliana è un dono, una testimone che unisce leggerezza alle terribili prove che ha vissuto. Alla durezza di un racconto si accompagna una voce indimenticabile. La cittadinanza onoraria è un segno tangibile che lei sia una testimone di qualcosa che un giorno non potrà più essere raccontata. E' l'emblema che la storia non va dimenticata", così Emanuele Fiano in occasione della cerimonia per la cittadinanza onoraria a Liliana Segre a Ercolano, in provincia di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev