Clima, Greta Thunberg: "Emissioni zero entro 2050 è resa" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 marzo 2020 Clima, Greta Thunberg: "Emissioni zero entro 2050 è resa" "Quando l’Ue presenta questa legge sul clima per emissioni zero entro il 2050 si sta indirettamente arrendendo. State rinunciando all’accordo di Parigi, alle vostre promesse e a tutto quello che si può fare per assicurare un futuro ai vostri stessi figli. Questa legge è basata su un insufficiente calcolo ella co2 massima emettibile." Così la giovane attivista svedese per il clima, Greta Thunberg, intervenendo in commissione ambiente. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev