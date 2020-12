Clima, mongolfiera di Greenpeace vola sul summit Ue

Bruxelles, 10 dic. (askanews) - Una mongolfiera dipinta come la Terra per protestare contro i cambiamenti climatici e la mancanza d'azione da parte dei leader europei. Greenpeace ha messo in scena una protesta a Bruxelles, durante il summit in Belgio dei leader Ue. "Su quale pianete siete", è la domanda posta ai leader Ue e scritta sulla mongolfiera.