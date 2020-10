(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 ottobre 2020 Clima, Timmermans: "Alto il costo della 'non azione', vedete cosa e successo in Piemonte in Italia" Le parole del Vicepresidente della Commissione Ue e commissario per il clima e del Green Deal, Frans Timmermans, nel corso del suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev