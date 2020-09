Colleferro, Conte: sono scioccato, interroghiamoci tutti

Roma, 8 set. (askanews) - Si è detto "scioccato" per quanto avvenuto a Colleferro, dove un ragazzo di 21 anni, Willy, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica, mentre cercava di sedare un litigio. Il premier Giuseppe Conte, da Beirut, è intervenuto sulla vicenda:"Sono rimasto fortemente colpito, scioccato, e uso una parola forte. Ho preferito non rilasciare dichiarazioni, ho parlato con i genitori del ragazzo, in punta di piedi. Volevo far sentire loro la commossa vicinanza del governo e della comunità nazionale ma non volevo essere invasivo. Ho trovato un papà affranto, sopraffatto, dal grande dolore"."Non spetta a me - ha detto ancora Conte - farmi carico delle indagini, dire se c'è l'aggravante razziale, lo decideranno i magistrati. Non mi sento neppure di chiedere una pena esemplare, affido alla magistratura il compito di stabilire la verità e le giuste punizioni. Ma dico, fermiamoci tutti a riflettere: cosa diremmo ai nostri figli? Diremmo di non intervenire in una lite? A quali rischi vanno incontro i nostri ragazzi? Willy è intervenuto per sedare un litigio, che cieca violenza si è scatenata. Interroghiamoci".Sulle tensioni in maggioranza legate alle elezioni regionali, Conte ha osservato: "Chi vi parla come sapete ha fatto un invito pubblico, ho detto che le forze di maggioranza farebbero bene a sedersi intorno a un tavolo per dialogare anche a livello territoriale per cercare di dare continuità al governo nazionale. Mi sembra un auspicio ragionevole. Ho fatto un invito al dialogo, non ho dato indicazioni su candidature o indicazioni di voto.