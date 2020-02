(Agenzia Vista) Bologna, 22 febbraio 2020 22-02-20 Colori 2 MInuti_Arte Fiera di Bologna La 44a edizione di Arte Fiera a Bologna, guidata da Simone Menegoi e da Gloria Bartoli come vicedirettrice, ha accolto i visitatori nei padiglioni 15 e 18 di BolognaFiere con la proposta artistica di 155 gallerie: 108 nella Main Section, 47 nelle tre sezioni curate e su invito: Fotografia e immagini in movimento Focus e Pittura XXI, per un totale di 345 artisti coinvolti. 38 i partner e gli sponsor di questa edizione e 350 i collezionisti ospitati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev