Comitato Cura Domiciliare, il presidio a piazza del Popolo a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2021 Le immagini del presidio a piazza del Popolo, a Roma, del Comitato Cura Domiciliare. "Le cure domiciliari hanno salvato migliaia di vite, eppure non sono state prese in considerazione nella redazione delle nuove linee guida nazionali licenziate dal Ministero della Salute. Il Senato della Repubblica ha votato all’unanimità per l’avvio di un tavolo di lavoro per la redazione di linee guida nazionali per il contrasto del Covid-19 a domicilio, tenendo conto dell’esperienza dei medici che hanno operato su tutto il territorio nazionale. Il Ministro Speranza ha il dovere di coinvolgere i medici impegnati sul campo, nella redazione di protocolli di cura domiciliare”, si legge in una nota del Comitato Cura Domiciliare Covid 19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev