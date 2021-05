Commemorazione deportati dai nazisti, Sala: “Partiti che tollerano saluto romano offendono Milano”

(Agenzia Vista) Milano, 5 Maggio 2021 “Nel nostro futuro, nel futuro di Milano, non c’è spazio per il fascismo, non c’è alcuna tolleranza verso il razzismo e l’odio verso un altro uomo, solo perché diverso per religione, provenienza, genere, ideologia od orientamento sessuale. Farò e faremo ogni cosa possibile per impedire che chi oggi propaganda o difende i crimini di Mussolini e Hitler non governi mai più questa città. Ci sono ancora partiti che tollerano o candidano addirittura chi fa il saluto romano. E’ un’offesa a questa città. Siamo la città del 25 aprile, la capitale italiana dei diritti e della libertà. Mai più nazifascismo ed evviva la libertà e la solidarietà, come urlarono il 16 maggio del 1945 i prigionieri di Mauthausen liberati. Milano lo urlerà sempre”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo discorso alla cerimonia di commemorazione dei deportati politici e razziali nei campi di sterminio nazisti al Cimitero Monumentale di Milano, nel 76° anniversario della liberazione di Mauthausen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev