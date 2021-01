(Agenzia Vista) Genova, 22 gennaio 2021 Commemorazione Guido Rossa, Arcuri: “Ebbe il coraggio di non voltarsi dall’altra parte” “Io penso che Guido Rossa fosse una persona normale, che ebbe il coraggio di non voltarsi dall’altra parte”. Lo ha detto l'amministratore delegato Invitalia Domenico Arcuri, intervenendo alla commemorazione dell'operaio e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979 che si è tenuta a Genova. Arcuri ha poi aggiunto: “Io penso che Guido Rossa seppe battersi per tutti, anche per quelli che preferivano voltarsi dall’altra parte. E penso che la storia la fanno le persone normali. Dice un poeta contemporaneo: quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Perciò ho pensato: giusto, e se volete anche bello, essere qui con voi oggi nel ricordare una persona normale che facendo semplicemente quello che era giusto fare, si è trasformato in un eroe”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev