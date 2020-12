(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 Concerto di Natale alla Camera senza pubblico con protagonisti i giovani musicisti del Santa Cecilia Il presidente Fico su Facebook: "Il Concerto di Natale alla Camera ha sempre avuto come protagonisti i ragazzi. Abbiamo voluto rinnovare questa tradizione anche quest’anno declinandola in un formato nuovo dettato dalla situazione di emergenza che il Paese vive. Un’iniziativa rivolta agli studenti che vedrà alternare la musica con letture, testimonianze, messaggi. Nell'Aula di Montecitorio senza pubblico saranno presenti solo i giovani musicisti dell'orchestra d'archi del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma diretti dal neodiplomato Claudio Ferrara, che tra i vari brani proporranno alcuni in omaggio a Ennio Morricone e a Federico Fellini. In apertura ad eseguire l'inno nazionale sarà Jacopo Mastrangelo, lo studente che ha incantato tutti durante il lockdown suonando dai tetti di piazza Navona". 01_20 Facebook Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev