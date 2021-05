Condanna definitiva per i Ciontoli, i genitori di Vannini: "Giustizia è fatta"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2021 "Ci siamo battuti per 6 anni, la paura c'è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta". Così i genitori di Marco Vannini dopo la condanna definitiva per la famiglia Ciontoli. Le condanne sono di 14 anni per il capofamiglia Antonio Ciontoli, e 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. L'omicidio avvenne nella loro casa di Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. Video Sonia Bertino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev