(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2020 Confindustria, Bonomi: "In Italia da anni manca una visione" L'assemblea di Confindustria 2020 con il presidente Carlo Bonomi. Presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, vari ministri del Governo, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Così il presidente Bonomi in un passaggio del suo intervento: "Da troppi anni in Italia manca una visione di fondo capace di unire ciò che il nostro Paese sa fare con l'impatto della modernità, l'evoluzione formidabile delle tecnologie, gli effetti che tutto ciò può produrre in una società italiana che, in 25 anni, ha perso reddito e aumentato il tasso di diseguaglianza". / Confindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev