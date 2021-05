(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2021 "In queste ore drammatiche è benvenuto ogni appello ed ogni sforzo affinchè cessino subito le violenze in Palestina e in Israele. Ma perchè questo possa avvenire una volta per tutte serve il riconoscimento pieno dello Stato di Palestina. In quell’area due popoli, due Stati", così Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it