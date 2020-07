(Agenzia Vista) Siria, 11 luglio 2020 Consegne di aiuti in Siria da parte dell'Onu contro l'emergenza umanitaria Con le operazioni umanitarie transfrontaliere dalla Turchia all'accordo in Siria che scadranno il 10 luglio, aumentano le pressioni sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché rinnovi la sua risoluzione per estendere questa linea di vita a circa 2,8 milioni di donne, bambini e uomini in tutta la Siria nord-occidentale che necessitano urgentemente di assistenza umanitaria. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev