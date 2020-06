Consiglio UE, Conte: "Non voglio nemmeno pensare a possibilità del veto"

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2020 Consiglio UE, Conte non voglio nemmeno pensare a possibilita' del veto Le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Villa Pamphili per gli Stati Generali alla conclusione del Consiglio UE in videoconferenza. / youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev