Consiglio Ue, Michel: "Fiducioso che si possa trovare accordo" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 luglio 2020 Consiglio Ue, Michel: "Fiducioso che si possa trovare accordo" "Oggi sarà una negoziazione difficile, nel primo consiglio europeo in presenza dall’inizio della crisi. Abbiamo lavorato duramente per preparare questo summit, so che sarà difficile perché non riguarda solo i soldi ma anche le persone, il futuro dell’Europa e la nostra unità. Anche se sarà difficile sono convinto che si possa trovare un accordo”. Così il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, arrivando al consiglio europeo a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev