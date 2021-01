Consultazioni, Bernini: "Centrodestra compatto? Più di così"

Roma, 29 gen. (askanews) - All'uscita dalle consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato, la nutrita delegazione di centrodestra, ben 12 partecipanti, tra cui il leader della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con le stampelle, non ha rilasciato dichiarazioni.Su Piazza del Quirinale la delegazione di Forza Italia - Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato, Maria Stella Gelmini, capogruppo alla Camera, Antonio Tajani, vice-presidente - assieme al senatore di Cambiamo! Gaetano Quagliariello si sono soffermati per una foto insieme e poco prima di salire in auto Bernini, ha risposto a una domanda a distanza fatta da un giornalista sul centrodestra compatto: "Più compatti di così", ha scherzato l'esponente forzista.