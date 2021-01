(Agenzia Vista) Roma, 31 Gennaio 2021 Consultazioni, Cecconi (Maie): “Governo da fare in fretta. Temi divisivi vanno messi da parte” “Bisogna fare presto per fare governo stabile, lo abbiamo detto tutti inclusa l’opposizione. Crisi surreale per noi e insopportabile per i cittadini. Sui temi divisivi non possiamo affrontarli perché se vogliamo fare in fretta non possiamo permetterceli. Abbiamo solo 24 mesi davanti con molte cose da fare”. Così il deputato Andrea Cecconi di Maie Europa dopo l’incontro con il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. / Youtube Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev