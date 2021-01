(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio Consultazioni, Crimi: “Stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni per andare avanti” “Siamo in una fase in cui stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni di andare vanti. Siamo nelle mani del presiedente in cui abbiamo massima fiducia” sono le parole del capo politico Vito Crimi all’uscita della Camera dopo le consultazioni con Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev