(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Consultazioni, De Pascale (Upi): "Recovery occasione per scuola e infrastrutture" "Il recovery plan è l'occasione per dire ai ragazzi che non avranno più scuole non a norma. Si parla tanto di modello Genova: noi vorremmo evitare altre casi Genova e questa è l'occasione per mettere a norma tutte le infrastrutture di questo paese". Così il presidente Upi Michele De Pascale al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev