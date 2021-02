(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2021 Consultazioni, De Petris (LeU): "Impossibile convivere con forze sovraniste" "L'alleanza Pd-Cinquestelle- Leu è un'alleanza strategica che deve essere una base forte e non può essere dispersa è evidente a tutti che, per quanto ci riguarda, si rende incompatibile con i nostri temi la presenze di forze come la Lega, ma anche sul tema dell'Europa, cruciale, è nei fatti impossibile convivere con le forze sovraniste e della destra, su questo siamo stati molto chiari". Lo ha detto la capogruppo di Leu in Senato, Loredana De Petris, al termine delle consultazioni alla Camera, con il presidente del consiglio incaricato, Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev