(Agenzia Vista) Roma, 2 febbraio Consultazioni, De Petris (LeU): “Nessun accordo per Conte ter. Alternativa sono le elezioni” “L’alternativa a questo punto sono le elezioni. Abbiamo tutti tentato di fare uno sforzo in avanti. Italia viva ha voluto fino in fondo registrare questo dissenso. Per noi se salta l’ipotesi Conte Ter non c’è alternativa alle elezioni” sono le parole della senatrice di Liberi e Uguali Loredana De Petris al termine del tavolo finale delle consultazioni alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev