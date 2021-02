(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2021 Consultazioni, Faraone (IV): “Su alcuni temi stiamo trovando sintesi, su altri ci stiamo lavorando” “Su alcune questioni stiamo trovando una sintesi, su altro stiamo lavorando per trovare una soluzione. Non c’è nessuno che sta lì a trovare pretesti per far saltare tutto”. Queste le parole di Davide Faraone (IV) in una dichiarazione davanti Montecitorio, durante le consultazioni dei partiti di maggioranza con Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev