(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2021 Consultazioni, Fico: "Emersa disponibilità confronto programma" ”Dalle consultazioni è emersa la disponibilità a procedere ad un confronto programmatico per uscire dalla crisi, per questo l'ho programmato per domattina a Montecitorio". Così il presidente della Camera Roberto Fico al termine delle consultazioni con le delegazioni dei partiti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev