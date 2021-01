(Agenzia Vista) Roma, 28 Gennaio 2021 Consultazioni, Fornaro (LeU): “Elezioni ultima possibilità, con Rosatellum folle non andare uniti” “In democrazia le elezioni sono una delle possibilità. Riteniamo che debba essere l’ultima. Il sistema elettorale non è variabile indipendente su come si va al voto. Il sistema elettorale sarebbe l’attuale con la modifica dei collegi. Il rosatellum spinge sul creare alleanze nei collegi uninominali. Evidente che se si andasse in questa direzione sarebbe folle andare divisi. Se andassimo divisi come al 2018 si regalerebbe un vantaggio alla destra”. Così Federico Fornaro (LeU) dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica con il Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati. / Youtube Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev