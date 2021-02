(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2021 Consultazioni, Fornaro (LeU) “Se oggi non c’è intesa si avvicinano le elezioni” “Oggi dobbiamo mettere Roberto Fico nelle condizioni di andare a riferire al Presidente Mattarella, che ci sono le condizioni per andare avanti, altrimenti le elezioni anticipate si avvicinano di grande lena”. Così Federico Fornaro (LeU) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio durante le consultazioni di Governo delle delegazioni dei partiti di maggioranza con Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev