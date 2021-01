(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Consultazioni, il gruppo parlamentare Per le Autonomie del Senato arriva al Quirinale Secondo giorno di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Ecco il calendario di oggi: alle 10.30 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; ore 10.50: Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica; ore 11.10: Componenti del Gruppo Misto del Senato della Repubblica "+ Europa - Azione" e del Gruppo Misto della Camera dei deputati "Azione- + Europa - Radicali italiani"; ore 11.30: Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati; ore 11.50: Gruppo parlamentare "Europeisti- MAIE - Centro Democratico "del Senato della Repubblica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev