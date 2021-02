(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2021 Consultazioni, Lupi: “Deve essere esecutivo discontinuità, non fotocopia del precedente” "Il presidente Draghi "è una risorsa di altissimo profilo, una risorsa e una grande opportunità per l'Italia. Se quello di Draghi "è un governo di tutti, come deve essere, allora deve essere un governo di discontinuità: non può essere un governo che sia una copia o ricalchi il governo del passato". Lo ha detto Maurizio Lupi (Noi con l'Italia) al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev