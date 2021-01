(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Consultazioni, Merlo: "Lavoriamo per allargare maggioranza, non nostro gruppo" La dichiarazione del senatore Ricardo Merlo della componente del gruppo Europeisti - MAIE - Centro Democratico del Senato, dopo le consultazioni al Quirinale. Secondo giorno di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Ecco il calendario di oggi: alle 10.30 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; ore 10.50: Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica; ore 11.10: Componenti del Gruppo Misto del Senato della Repubblica "+ Europa - Azione" e del Gruppo Misto della Camera dei deputati "Azione- + Europa - Radicali italiani"; ore 11.30: Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati; ore 11.50: Gruppo parlamentare "Europeisti- MAIE - Centro Democratico "del Senato della Repubblica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev