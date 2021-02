(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2021 Consultazioni, Merlo (Maie): “Sono ottimista, credo nella buona volontà di Italia Viva” “Sono ottimista, credo nella buona volontà di Italia Viva, e di tutte le forze che fanno parte di questo tavolo. Speriamo di avere uno sbocco di questa crisi il più presto possibile, e cominciare a lavorare ai problemi reali degli italiani che sono la crisi sanitaria e la crisi economica”. Queste le parole di Ricardo Antonio Merlo (Maie) in una dichiarazione in Via degli Uffici del Vicario presso Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev