(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2021 Consultazioni, Mor (IV): “Servono nomi migliori del Governo precedente ma nessun veto su Conte” “Auspichiamo risultato sia un Governo con un accordo sui temi migliore rispetto all’azione politica e che abbia dei nomi migliori rispetto al Governo precedente. Non abbiamo posto nessun veto su Conte né su altri, è una delle ipotesi che restano in campo”. Così Mattia Mor (IV) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio durante le consultazioni di Governo delle delegazioni dei partiti di maggioranza con Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev