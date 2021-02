(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2021 Consultazioni, Quagliariello (Cambiamo!): “Apprezzato vero programma di salvezza nazionale di Draghi” “La delegazione di Cambiamo! ha molto apprezzato l’incontro col Presidente incaricato, e abbiamo scorto un vero programma di salvezza nazionale. Che non è un programma dove ogni partito cerca di mettere una bandierina”. Così Gaetano Quagliariello (Cambiamo!) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio dopo il secondo incontro di consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev