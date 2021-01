(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Consultazioni, Renzi: “Noi non diamo ultimatum, però vogliamo un dibattito vero” “Io le dico con molta chiarezza che noi abbiamo posto una serie di argomenti. Tanti. Sono scritti in una lettera al Presidente del Consiglio uscente, dimissionario, il Presidente Professor Giuseppe Conte, a cui il Presidente del Consiglio dopo un mese e mezzo non ha dato risposta. Ma sono messi nero su bianco. E non diciamo ‘prendere o lasciare’, diciamo: discutiamo nel merito”. Così Matteo Renzi dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica i Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati. Renzi ha poi aggiunto: “Noi non siamo persone che danno degli ultimatum, però vogliamo un dibattito vero su questi argomenti. Anziché andare in televisione semplicemente a raccontare di quanto uno c'ha il caratteraccio, discutiamo perché non serve il Mes. Raccontateci che nei nostri ospedali il Mes non serve, diteci perché volete mettere più soldi per il Cashback che per l'occupazione giovanile. Su questi temi siamo pronti al dibattito, non abbiamo paura di niente di nessuno”. / Youtube Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev