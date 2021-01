Consultazioni, Renzi: sì a governo politico. Pd conferma Conte

Milano, 28 gen. (askanews) - Nel secondo giro di consultazioni al Quirinale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incassa, come previsto, tutti via libera al suo governo, tranne il no di Azione e +Europa e i forse di Italia Viva.Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in mattinata il gruppo per le autonomie, il gruppo misto di Camera e Senato e il gruppo degli Europeisti - MAIE - Centro Democratico, nato al Senato proprio in questi giorni per sostenere il governo. Ricardo Merlo.Chiedono discontinuità Azione e +Europa. Emma Bonino.Nel pomeriggio gli alleati di governo Leu e Pd, pronti alla continuità.Poi il turno di Italia Viva di Matteo Renzi, fra aperture e condizioni."C'è bisogno del recovery plan quindi andare a elezioni ora sarebbe errore per Italia e italiani, noi pensiamo che occorra un governo, presto, diamo la nostra disponibilità per individuare soluzioni più opportune, preferiamo un governo politico a uno istituzionale".