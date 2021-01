(Agenzia Vista) Roma, 28 Gennaio 2021 Consultazioni, Renzi: “Spettacolo indecoroso di caccia al parlamentare. Confronto su contenuti” “Abbiamo ringraziato Mattarella per il lavoro fatto è quello che lo attende. Iv ha espresso preoccupazione non per la crisi politica ma per quelle sanitaria, economica ed educativa. C’è chi pensa di far credere che sia discussione tra caratteri e personalità ma non è vero. Narrazione monocorde non sta né in cielo né in terra. Chiediamo di discutere su contenuti. In nome delle idee siamo pronti a lasciare le nostre poltrone. Spettacolo indecoroso di caccia al singolo parlamentare. Si è fatto credere che con un voto o due si può risolvere la crisi. Italia viva è all’opposto. Bellanova ha rinunciato a poltrona rispetto al tentativo di reclutamento dei singoli in cambio di un posto”. Così Matteo Renzi dopo le consultazioni del Presidente della Repubblica con il Gruppo Parlamentare "Italia Viva - Psi". / Youtube Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev