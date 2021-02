(Agenzia Vista) Roma, 9 febbraio Consultazioni, Salvini: “Non vediamo l’ora di partire con Governo Draghi” “Non vediamo l’ora di partire. C’è l’impegno di difendere in Europa l’interesse italiano e l’impegno a non aumentare le tasse ma anzi lavorare per ridurre il carico fiscale” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro con Mario Draghi a Montecitorio nell’ambito delle consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev