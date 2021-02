(Agenzia Vista) Roma, 6 febbraio Consultazioni, Salvini: “Preferisco mettermi in gioco e gestire 209 miliardi che stare fuori” “Con Draghi siamo in sintonia sul fatto che i 209 miliardi devono essere usati per lo sviluppo e non per assistenza o calcolo elettorale. Egoismo di partito ci avrebbe suggerito di stare fuori. Come nel ’45 è un momento in cui tutti devono mettersi al lavoro e noi abbiamo scelto di metterci in gioco” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro con Mario Draghi per le consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev