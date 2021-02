(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Consultazioni, Silvestri (M5S): “Ascolteremo Draghi ma dobbiamo fare il passaggio su Rousseau” “Capiremo insieme a Draghi quali sarà il perimetro del nostro Governo. Ovviamente noi dobbiamo fare un passaggio sulla nostra piattaforma come è sempre stato”. Così Francesco Silvestri (M5S) in una dichiarazione in Via della Missione davanti Palazzo Montecitorio, prima del secondo incontro di consultazioni con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev