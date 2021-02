(Agenzia Vista) Roma, 6 febbraio Consultazioni, Silvestri (M5S): “Governo sia politico. No a esecutivo tecnico” “Ci sarà un secondo giro e ora non è il momento dei veti incrociati. Il punto sono i temi sul piatto, decideremo tutti insieme. Noi vogliamo un Governo politico, abbiamo detto da subito no a un Governo tecnico. Deve avere una visione politica” lo ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri subito dopo l’incontro della delegazione M5S con Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev