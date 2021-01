(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio Consultazioni, Tabacci (Cd): “Governo Conte unico equilibrio possibile in questa legislatura” “I singoli prendono le scelte che ritengono opportune. Io credo che questo equilibrio sia l’unico possibile in questa legislatura. Noi quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto alla luce del sole” sono le parole del senatore di Centro democratico Bruno Tabacci a margine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale per le consultazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev