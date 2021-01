(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2021 Consultazioni, Tajani (FI): “Centrodestra andrà unito per dire che non c’è una maggioranza solida” “Andremo uniti, il centrodestra ha sempre saputo fare sintesi. E’ ovvio che siamo forze politiche differenti, ma andremo uni per dire che non c’è una maggioranza solida per questo Governo”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in una dichiarazione davanti al Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera, prima del vertice del centrodestra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev