(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Consultazioni, Tasso (Maie): "Sosteniamo Conte con grande convinzione" La dichiarazione del deputato Antonio Tasso, rappresentante del Maie nel Gruppo Misto della Camera dei deputati. "Il governo a mio avviso aveva lavorato bene, l'alleanza PD-M5S-Leu aveva fatto cose positive per i cittadini. Credo poi che la crisi sia stata creata per scompaginare questa alleanza in cui credo tantissimo e che difenderò. Crediamo si debba partire da questa alleanza e con il presidente Conte per allargare la maggioranza". Così il senatore Pietro Grasso in rappresentanza del gruppo Misto del Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale. Secondo giorno di consultazioni per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Ecco il calendario di oggi: alle 10.30 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; ore 10.50: Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica; ore 11.10: Componenti del Gruppo Misto del Senato della Repubblica "+ Europa - Azione" e del Gruppo Misto della Camera dei deputati "Azione- + Europa - Radicali italiani"; ore 11.30: Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati; ore 11.50: Gruppo parlamentare "Europeisti- MAIE - Centro Democratico "del Senato della Repubblica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev