(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2021 Consultazioni, Zingaretti: "Governo con ampia maggioranza europeista per fare riforme" "Sostenere un incarico raccogliendo l'appello del premier Conte nella direzione della responsabilità nazionale, un governo che possa contare su un'ampia e solida base parlamentare, che sia nel solco della migliore tradizione europeista del paese, che sia in grado di affrontare le grandi emergenze della pandemia e affronti i nodi dello sviluppo e realizzi le riforme istituzionali di cui il paese a bisogno per ripartire in fretta". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato,Sergio Mattarella. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev