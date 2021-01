(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Conte: "50% risorse Recovery al Mezzogiorno". L'Aula rumoreggia, così lui chiede: "Non v'interessa?" "Stiamo cercando degli investimenti al Sud nell’ambito del Recovery Plan. Per circa il 50%, se consideriamo tutti i progetti che si dispiegano in modo trasversale". Durante la dichiarazione l'Aula rumoreggia, così il presidente commenta: "Non v'interessa? Interessa agli italiani che ci guardano da casa". Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev