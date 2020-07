(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2020 Conte a fine conferenza saluta la Dadone, in collegamento con il figlio neonato Siparietto al termine della conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha salutato e ringraziato il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, in collegamento da Torino, la quale aveva il figlio neonato in braccio. Il Premier si è assicurato che non venisse inquadrato a tutela della privacy. / youtube Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev