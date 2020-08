Conte a La Piazza, la conferenza stampa di presentazione

Presentato durante una conferenza stampa l’evento estivo che porta Ceglie a livello nazionale. Giunto alla terza edizione, domenica 9 Agosto, si svolgerà “La Piazza” evento ideato e curato da Angelo Maria Perrino, Direttore di Affari Italiani, che vedrà ospite gradito il Premier Giuseppe Conte che mantenendo la sua parola rinnova la sua presenza per il terzo anno consecutivo.La kermesse, realizzata grazie all’impegno degli imprenditori locali, si svolgerà rispettando tutte le norme per la sicurezza previste dall’Emergenza COVID.

Si accederà in Piazza per un massimo di circa 800/900 persone. Piazza Plebiscito sarà chiuso e si accederà solo dal varco in Piazza Sant’Antonio. In piazza ci saranno circa 150 sedie e poi ci sarà la possibilità per circa 600 persone di assistere in piedi lungo la piazza. Il varco di uscita sarà da Orto Vico Nannavecchia.

“Il Premier Conte ha subito confermato la sua presenza. Nel giro di appena 40 min. il 5 Luglio ha subito risposto al mio sms, con il quale lo invitavo a tornare a Ceglie Messapica, confermando la sua disponibilità” ha dichiarato Perrino. Sarà un grande evento di comunicazione.

L’evento “La Piazza” non è un evento politico, ha tenuto a precisare Marcello Antelmi, confermando il loro – suo e di Perrino – disinteresse alle Elezioni Amministrative precisando che “Democrazia Cegliese” non presenterà alcuna lista. Si divide così il gruppo Antelmi/Perrino da Giovanni Gianfreda che è invece impegnato a costruire una coalizione intorno alla candidatura di Isabella Vitale.

