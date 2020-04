Conte a Milano e Genova, Italia divisa tra polemiche e ripartenza

Milano, 28 apr. (askanews) - Polemiche e rabbia sui giornali per la gestione della Fase due, mentre prosegue il primo tour dall'inizio della pandemia per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Nord Italia."Molti cittadini non sono rimasti contenti ovviamente delle nuove misure, del decreto: lo stiamo vedendo. Questo è anche comprensibile: tutti speravano di ritornare presto alla normalità. Ma non ci sono le condizioni per ritornare presto alla normalità. Questo ce lo dobbiamo dire in modo chiaro".Conte ha anche spiegato che la fase due è quella di convivenza con il virus, non quella della liberazione dal virus.Ma gli attacchi al premier sulla stampa arrivano non solo da destra, da Giorgia Meloni. Pesantissimo Matteo Renzi che definisce in un'intervista a "Repubblica" l'ultimo decreto "uno scandalo costituzionale". A una settimana esatta da quando il leader di Italia Viva aveva indicato come fuori dalla realtà pensare a un cambio di governo.L'agenda di Conte però procede, e a fronte dell'Italia delle polemiche c'è anche un'Italia che si rialza. Il presidente del Consiglio è oggi a Genova per ammirare le diciotto pile del nuovo ponte per Genova, con la posa in opera dell'ultima parte di impalcato. Renzo Piano è a Parigi, bloccato dal lockdown per il coronavirus. Ma la sua creazione finalmente riunisce la Val Polcevera tagliata in due dal crollo del ponte Morandi e 'ricuce' lo strappo subito da Genova. Il cantiere non si è mai fermato, neppure per il Covid 19.