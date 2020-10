(Agenzia Vista) Taranto, 12 ottobre 2020 Conte a Taranto: "Progetti concreti dal Governo per rilanciare città e mezzogiorno" "Il governo ha preso degli impegni per Taranto e il Mezzogiorno. Dobbiamo puntare su educazione, ricerca, su un rilancio a tutto tondo, sociale, economico e culturale. Così si rafforza il sistema nazionale: facciamo una cortesia a voi ma anche a tutti. E un corso di laurea di medicina è un volano per lanciare il sistema sanitario locale. Oggi abbiamo posto anche la prima pietra all'ospedale San Cataldo che tutti aspettavano da tanti anni, e noi saremo qui con le istituzioni locali per controllare l'andamento dei lavori". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all'inaugurazione della scuola di Medicina di Taranto. Facebook Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev