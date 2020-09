(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2020 Conte ai funerali di Willy: “Ci aspettiamo condanne severe e certe” “Tutta l’Italia è qui oggi. Il rispetto per la persona e per la sua dignità chiunque essa sia è parte dei valori della nostra civiltà. Ci aspettiamo condanne severe e certe ma non ci può essere solo una logica di repressione nel condannare il gesto” queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte venuto a Paliano (Frosinone) al funerale di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro (Roma) in un violento pestaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev