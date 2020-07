(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2020 Conte alla prima del Cinema America, in prima fila seduto per terra con la compagna Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato a sorpresa alla prima del Cinema America a Roma. Si è seduto in prima fila per terra con la compagna Olivia Paladino. Twitter/@PiccoloAmerica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev